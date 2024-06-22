Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da aldı. Yurtdışına tatile çıkan ikili birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü çift, önceki akşam tatilden döndü.



Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi. Ancak çift bu sefer ayrı ayrı çıkış yapmadı, ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti.



Çift, havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MERT RAMAZAN DEMİR BAKIN NE YAPTI



Bu esnada Mert Ramazan Demir önde yürüyerek kalabalıktan uzaklaşmaya çalıştı.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN ESPRİLİ YORUM



Mert Ramazan Demir'in uzaklaşması sonrası sevgilisi Afra Saraçoğlu adeta şoke oldu ve bu duruma esprili bir şekilde "Erkek milleti!" diyerek yorum yaptı.