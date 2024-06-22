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22 Haziran 2024 Cumartesi 15:28:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 15:28:00

Yalı Çapkını'nın yıldızları hayrete düşürdü! Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir'e şoke eden yorum

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkları doludizgin devam ediyor. Tatil dönüşü havalimanında görüntülenen ünlü çiftten Mert Ramazan Demir hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşınca sevgilisi Afra Saraçoğlu şoke eden yorum geldi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da aldı. Yurtdışına tatile çıkan ikili birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü çift, önceki akşam tatilden döndü.

Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi. Ancak çift bu sefer ayrı ayrı çıkış yapmadı, ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti.

Çift, havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MERT RAMAZAN DEMİR BAKIN NE YAPTI

Bu esnada Mert Ramazan Demir önde yürüyerek kalabalıktan uzaklaşmaya çalıştı.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN ESPRİLİ YORUM

Mert Ramazan Demir'in uzaklaşması sonrası sevgilisi Afra Saraçoğlu adeta şoke oldu ve bu duruma esprili bir şekilde "Erkek milleti!" diyerek yorum yaptı.

Etiketler : afra saraçoğlu mert ramazan demir yalı çapkını yunanistan tatil
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