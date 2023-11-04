Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti ayrılmadılar
'Yalı Çapkını' dizisinin yıldızları Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, önceki akşam Kadıköy'de objektiflere yansıdı.
'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, önceki akşam Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Yazın Marmaris'teki tatillerinden bu yana ilk kez birlikte Muhabironline kameralarına yakalanan Saraçoğlu ve Demir'in keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
Ayrıldıkları iddia edilen Saraçoğlu ve Demir, bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.
Çıkışta habercilerin soruları karşısında suskunluklarını korudu. İkili, arkadaşlarıyla birlikte lüks bir cipe binerek uzaklaştı.