'Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu: Sıla'yla şarkılar yaptık
'Yalı Çapkını' dizisinde Gülgün karakteri ile yer alan oyuncu Gözde Kansu, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile olan dostluğunu anlattı. Sıla Gençoğlu ile okul arkadaşı olduğunu belirten Gözde Kansu, "Zamanında, 'Abbas' şarkısı ve ilk albümünde 'Özledim Onu'yu Sıla'yla birlikte yaptık." dedi.
'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Gözde Kansu, müzisyen Sıla Gençoğlu ile olan dostluğunu anlattı. Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Kansu, Sıla'nın okul arkadaşı olduğunu belirterek birlikte 3 şarkı yaptıklarını söyledi.
Kansu, "Lisede insanlar ders dinlerken ben Sıla'dan yeni yaptığı şarkısını dinliyordum. Zamanında, 'Abbas' şarkısı ve ilk albümünde 'Özledim Onu'yu Sıla'yla birlikte yaptık" dedi.