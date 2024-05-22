'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Gözde Kansu, müzisyen Sıla Gençoğlu ile olan dostluğunu anlattı. Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Kansu, Sıla'nın okul arkadaşı olduğunu belirterek birlikte 3 şarkı yaptıklarını söyledi.

Kansu, "Lisede insanlar ders dinlerken ben Sıla'dan yeni yaptığı şarkısını dinliyordum. Zamanında, 'Abbas' şarkısı ve ilk albümünde 'Özledim Onu'yu Sıla'yla birlikte yaptık" dedi.

