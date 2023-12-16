Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu anı yaşadığını söyledi. 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünü paylaştığı partneri olan Mert Ramazan Demir'le ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandıran Saraçoğlu, Harper's Bazaar dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

Anın tadını çıkardığını söyleyen Saraçoğlu, "Yaşadığım anın kıymetini biliyorum. Her anlamda iyi işler çıkarmaya çalışıyorum. İşim için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Özel hayatımda da güzel zaman geçirmeye, içinde bulunduğum anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

