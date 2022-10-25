‘Yalı Çapkını' Afrika'da
Başrolünü Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi yurtdışına açıldı.
Başrolünü Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi yurtdışına açıldı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Mena'da yayın yapan MBC 4'te dizi 30 Ekim'de ekrana gelecek. Yapımın bölümleri Arapça dublajla yayınlanacak. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizide, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.