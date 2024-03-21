Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yayınlandığı ilk günden beri Yalı Çapkın dizisine sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek veren Demet Akalın, bu kez yapıma trip attı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Zeynep Bastık'ın şarkısının çaldığını gören Akalın, kendi şarkısı çalmadığı için imalı bir göndermede bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı Akalın'a 'Yalı Çapkını'nın son fragmanı görüp görmediğini sordu. Bunun üzerine Akalın da 'şarkıları çalınan şarkıcılara at' diyerek tepki gösterdi.