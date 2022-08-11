Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu

Son olarak 'Ada Masalı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alp Navruz yakışıklı ilan edildi. Oyuncu, 'Kızlarsoruyor' sitesinde yapılan "Türkiye'nin en yakışıklı ünlüsü' anketinde 7 aday arasında zirvede yer aldı. 26 bin 762 kişinin katıldığı oylamada Navruz, oyların 17 bin 662'sını topladı. Ünlü ismi Aytaç Şaşmaz, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit takip etti.

