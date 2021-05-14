‘Yakın arkadaş' paniği

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Etiler'de Sezer Çakır ile görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikili, panik yaptı. Sezer Çakır, araç içerisinde yüzünü gizlerken Dalkılıç ise, ''Sezer yakın arkadaşım. Zaten daha önce de birçok kez bizi birlikte gördünüz'' dedi. Dalkılıç, Sezer Çakır'ın neden panik yaptığının sorulması üzerine ise '' Makyajsız olduğu için'' yanıtını verdi. Ancak Sezer Çakır'ın makyajlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. İkili, Ulus'ta aynı siteye girdi.

Recep ASLAN

