25 Kasım 2020 Çarşamba 17:06:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00
Yağmur Tanrısevsin'in içindeki çocuk Kapadokya'da ortaya çıktı!
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kış turizminin uğrak yerlerinden olan Kapadokya'ya gitti.
Hem iş hem de tatil yapan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, balona binmeyi de ihmal etmedi. Sabahın erken saatlerinde kalkarak Nevşehir’i balonla gezen oyuncu, ‘’İçimdeki çocuk’’ notunu düştü.
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- Yağmur Tanrısevsin'in içindeki çocuk Kapadokya'da ortaya çıktı!