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05 Aralık 2020 Cumartesi 11:50:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:01:00

Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Zorlu'da görüntülendi.

Tek başına alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin'in, çift maske takması dikkatlerden kaçmadı. Pandemi sürecinde bir taraftan reklam filmleri çeken ve diğer taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyleyen Tanrısevsin, eğitimini aldığı seramik işleriyle de ilgilendiğini söyledi. Tanrısevsin, "Pek boş durmayı sevmiyorum” diye konuştu.

Etiketler : Yağmur Tanrısevsin Yağmur Tanrısevsin maske maske magazin oyuncu
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