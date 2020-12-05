Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

Tek başına alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin'in, çift maske takması dikkatlerden kaçmadı. Pandemi sürecinde bir taraftan reklam filmleri çeken ve diğer taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyleyen Tanrısevsin, eğitimini aldığı seramik işleriyle de ilgilendiğini söyledi. Tanrısevsin, "Pek boş durmayı sevmiyorum” diye konuştu.