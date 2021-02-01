Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık'ın boşanma davaları İngilizlerin kıskacında

Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma davasındaki gelişmeler, İngilizlerin dikkatini çekti. Dava çekişmeli olarak devam ederken Yağmur Sarnıç’ın, eski eşini öldürmek için bir milyon TL’ye tetikçi tuttuğu iddiası da ikili arasındaki tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Hem velayet hem de tetikçi davaları nedeniyle sık sık mahkemeye giden Sarnıç ile Aşık’ın olaylarını İngiliz gazetesi The Sun, okuyucularına sundu. Yayın organı haberi ‘Yağmur Aşık, bir tetikçiye eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için 1 milyon TL ödediği iddia edildi’’ sözleriyle duyurdu. Haberin detaylarında ikilinin 3 çocuğunun olduğunu ve davalarındaki detaylara yer verildi.



BİLGEN BÜLBÜL COŞKUN