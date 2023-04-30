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30 Nisan 2023 Pazar 16:20:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 16:20:00

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

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Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çocukları Sarp, Sare ve Saran ile birlikte Teknofest'i ziyaret etti.

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çocukları Sarp, Sare ve Saran ile birlikte Teknofest'i ziyaret etti. Sarıoğlu altıncısı düzenlenen festivale katılmak için yurtdışı tatillerini iptal ettiğini söyledi. Sarıoğlu, "Teknofest artık oturmuş bir organizasyon. Her 2 senede bir İstanbul'da gerçekleşiyor ve biz ailece yerimizi alıyoruz. Öyle ki bu hafta sonu için yurtdışı tatil planımız vardı ancak Teknofest'i izlemek için erteledik. Çocuklar festival için okula gitmedi" dedi. "Teknofest sadece hava gösterisinden ibaret değil, çok daha fazlası" diyen Sarıoğlu, çocuklarının festivale ilgisini şu sözlerle anlattı: "Saran helikopter hastası, Sare Türk Yıldızları'nı çok seviyor, Sarp ise havacılık konusunda oldukça deneyimli başta Solotürk'ten Emre ağabeyini izlemek ve milli üretim insansız hava araçlarımız Akıncı ve Kızılelma'yı yakından görmeyi çok istedi."

Etiketler : sabri sarıoğlu yağmur sarıoğlu sarp sare saran teknofest
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