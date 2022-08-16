Müzisyen Buray, Kocaeli'de çocuklar için düzenlenen 'Ufak Tefek Fest'in kapanışında sevenleriyle bir araya geldi. Buray, yağan gök gürültülü sağanak yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Müzisyen minik dinleyicilerine sahneden, "Metrekareye ne kadar yağış düşer bilemem ama metrekareye düşen sevgi miktarını biz belirleyeceğiz bu gece" diyerek seslendi.