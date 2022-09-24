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24 Eylül 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 13:00:00

Yağmur altında stand-up

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Kuruçeşme Açıkhava'da 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' oyunuyla sahne adı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Kuruçeşme Açıkhava'da 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' oyunuyla sahne adı. Sakallıoğlu gösterisiyle iki saat boyunca seyircileri kahkahalara boğdu. Yağışlı havaya aldırış etmeyen Sakallıoğlu hayranları, yağmurluklarıyla gösteriyi izlemeye devam etti. İlk kez Kuruçeşme Açıkhava'da sahneye çıkan komedyen "Yağışlı havaya rağmen kapıda oluşan kuyruk için çok mutluyum. Benim için mükemmel bir sonuç... Şöyle bir havada 3 bine yakın insan burada ve ben bu işi ölene kadar yapacağım" dedi.

Etiketler : Yağmur altında stand-up Doğru Koca Nasıl Seçilir Yasemin Sakallıoğlu
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