06 Ocak 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 11:30:00
Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum
En son ‘Kadın' dizisinde rol alan Yağız Can Konyalı Episode Yerli dergisine konuştu.
Sinema alanındaki hedefleri sorulan oyuncu, “Şimdiye kadar yer aldığım her filme koşarak gittim. Hep istediğim filmler oldu. Umarım böyle devam eder. Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan ile çalışmayı çok isterim. Keza Reha Erdem. Yaşlılığımda her tür filmim olmuş olsun isterim” dedi.
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- Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum