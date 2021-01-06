Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum

Sinema alanındaki hedefleri sorulan oyuncu, “Şimdiye kadar yer aldığım her filme koşarak gittim. Hep istediğim filmler oldu. Umarım böyle devam eder. Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan ile çalışmayı çok isterim. Keza Reha Erdem. Yaşlılığımda her tür filmim olmuş olsun isterim” dedi.