VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakiki pastane simidi yapımı
'Yabancı Damat' evleniyor
500 milyon dolar borçla ölmüş
Retro etkisinde haftalık burç yorumları!
3 yıl boş yere kemoterapi!
Asya'nın vizesiz rotaları
29 Haziran 2024 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 10:50:00

'Yabancı Damat'ın Niko'sundan sevindiren haber! Özgür Çevik evleniyor

ABONE OL

Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Niko karakteri ile tanınan Özgür Çevik'ten sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu Özgür Çevik, dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile evleneceklerini açıkladı. Özgür Çevik ile sevgilisi Hatice düğünleri için gün sayıyor.

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat'ta Nazlı karakterine hayat veren Nehir Erdoğan ile başrolü paylaşan ve dizide Niko'yu canlandıran Özgür Çevik'ten hayranlarını sevindiren haber geldi.

ÖZGÜR ÇEVİK EVLENECEĞİNİ MÜJDELEDİ!

Yabancı Damat dizisiyle tanınan Özgür Çevik evliler kervanına katılıyor.

Özgür Çevik, meslektaşı Tolga Sarıtaş'ın düğününe dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile katıldı.

43 yaşındaki oyuncu Özgür Çevik, Hatice Hanım ile evleneceklerini açıkladı.

TOLGA SARITAŞ'IN DÜĞÜNÜ PROVA OLDU!

Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününün kendileri için bir nevi prova olacağını da sözlerini ekledi.

Özgür Çevik ve sevgilisi kısa röportajın ardından objektiflere mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.

Etiketler : yabancı damat dizisi yabancı damat niko özgür çevik evlilik tolga sarıtaş
Deep Purple'dan İstiklal Marşı

Deep Purple'dan İstiklal Marşı
Piyanist filminin yıldızı Türkiye'ye geliyor

Piyanist filminin yıldızı Türkiye'ye geliyor
Kraliyet, Taylor Swift konserinde

Kraliyet, Taylor Swift konserinde
"Kıskançlık olayını abartmış"

"Kıskançlık olayını abartmış"
"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt

"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt
'Trabzon evim gibi'

'Trabzon evim gibi'
Nazan Öncel, hayranlarını kırmadı

Nazan Öncel, hayranlarını kırmadı
Tenis eleştirilerine yanıt verdi

Tenis eleştirilerine yanıt verdi
'İşle aşkı karıştırmam'

'İşle aşkı karıştırmam'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX