'Yabancı Damat' evleniyor

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat'ta Nazlı karakterine hayat veren Nehir Erdoğan ile başrolü paylaşan ve dizide Niko'yu canlandıran Özgür Çevik'ten hayranlarını sevindiren haber geldi.



ÖZGÜR ÇEVİK EVLENECEĞİNİ MÜJDELEDİ!



Yabancı Damat dizisiyle tanınan Özgür Çevik evliler kervanına katılıyor.

Özgür Çevik, meslektaşı Tolga Sarıtaş'ın düğününe dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile katıldı.

43 yaşındaki oyuncu Özgür Çevik, Hatice Hanım ile evleneceklerini açıkladı.

TOLGA SARITAŞ'IN DÜĞÜNÜ PROVA OLDU!



Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününün kendileri için bir nevi prova olacağını da sözlerini ekledi.

Özgür Çevik ve sevgilisi kısa röportajın ardından objektiflere mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.