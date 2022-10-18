Ya yine ikiz korkusu

Oktay Kaynarca ile birlikte 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pelin Akil, annelik hakkında konuştu. Alin ve Lina adında kızları olan oyuncu, hayalinin kalabalık bir aile olmak istediğini söyledi. Çocukları çok sevdiğini söyleyen Akil, ikiz korkusu yaşadığını belirtti. Oyuncu, "Ben hep kalabalık ailelere çok özenirim. Benim de bir sürü çocuğum olsun isterim. Yeniden anne olmak isterim ama gelecek çocuğun da ikiz gelme ihtimalini düşündüğümde biraz tedirgin oluyorum" dedi.