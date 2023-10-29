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29 Ekim 2023 Pazar 14:39:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 14:39:00

X-ray önlemi

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Otelin girişinde bir görevli Songül Öden'e hamile olması nedeniyle X-Ray'den geçmemesini söyledi.

'Aile' dizisiyle ekranda boy gösteren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşına bastı. Oyuncunun stil danışmanı eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ'a Karaköy'de bir mekanda sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Kısa bir süre sonra kızını kucağına alacak olan oyuncu Songül Öden, geceye tek başına katıldı. Dalgın olan Öden'e otelin girişinde bir görevli oyuncunun hamile olması nedeniyle X-Ray'den geçmemesini söyledi. Oyuncu, cihazdan geçmeden otele girdi.

Etiketler : songül öden hamile xray
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