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07 Ekim 2020 Çarşamba 09:41:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 09:41:00

Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Kaynak: Akşam

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Son olarak TRT1'deki Vuslat dizisinde Aziz karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, hayranlarını sevindirdi. Doğulu yaptığı açıklamada 'Bir dizi projesi için anlaşmak üzereyiz' dedi.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, en son Vuslat isimli TRT1 dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı. Şubat ayında final yapan dizinin ardından bazı projelerde ismi geçen oyuncu, sezonun başlamasına rağmen herhangi bir anlaşma yapmamıştı. Kadir Doğulu'dan yeni bir dizi sürprizi geldi.

Kadir Doğulu hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Kadir Doğulu, bir dizi projesi ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı. Oyuncu, “Bir dizi projesi için anlaşmak üzereyiz” diye açıklama yaparak hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Yeni dizisi için sözleşme sürecini bitirmek üzere olduklarını da belirten Kadir Doğulu, başka projelerinin de olduğundan bahsetti.

Oyuncu, “Onun dışında yapımcılığını yaptığım bir film var, yurt dışında yayınlanacak onu bitirdik. Yeni bir sinema filmi seti kuruyoruz, yapım şirketi olarak” açıklamasında bulundu.

KADİR DOĞULU KİMDİR

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimi burada tamamladı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşen Doğulu, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü bitirdikten sonra yiyecek-içecek sektöründe çalışmaya başladı.

Oyunculuk yeteneği keşfedilen Doğulu, 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisi ile görsel sanatlar kariyerine başladı. İlk oyunculuk deneyiminin ardından 2011 yılında “Pis Yedili” adlı dizide yer aldı. Ardından 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Fatih Harbiye” dizisinde baş rolde oynamış olan Kadir Doğulu 2014 Aralık ayında Fatih Harbiye dizisinin Final yapması ile yeni başlayacağı projesine hazırlanmaktadır.

2013 yılında “Bir Hikayem Var” filmiyle beyaz perdeye ilk adım atan Kadir Doğulu, 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Star Işığı X-Factor” şarkı yarışmasının da sunuculuğu üstlenen Kadir Doğulu "Sevdam Alabora " dizisinde rol aldıktan sonra,"Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Mehmed Giray karakterini canlandırmıştır.

Fox TV'de yayına giren " Bana Sevmeyin Anlat" dizisinde "Alper" karekterini canlandırmış olan Kadir Doğulu 2018 yılında Star Tv ekranlarında "Babamın Günahları " isimli yeni dizisi ile izleyicisi ile buluşmuştur.

Kadir Doğulu'nun son durağı ise Vuslat dizisi olmuştur.

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