Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekne kazası geçirmişti. Yüzü tanınmayacak şekilde olduğu ve aynalara küstüğü söylenen Vuslat Doğan Sabancı, estetik işlemler için ABD'de üç operasyon geçirmişti. Tedavisi devam eden Sabancı, aylar sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Kazadan önce 'Financial Times'a röportaj veren Sabancı, İstanbul'daki evinde bir de fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Sabancı, röportajında stilinden sanatçı kişiliğine, sevdiği mekânlardan hayırseverlik yolculuğuna, günlük rutinlerinden etkilendiği sanatçılara kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Günlük rutinlerine ve alışkanlıklarına ilişkin soruları da yanıtlayan Sabancı, onsuz yapamadığı şeyin sabahları içinde bir yaprak nane bulunan köpüklü Türk kahvesi olduğunu söyledi.

25 Ağustos'ta kaza geçiren Vuslat Sabancı, hastaneden 4 Eylül'de taburcu olmuştu. Eski görünümüne kavuşmak için 3 estetik ameliyat olan Sabancı, yeniden ameliyat masasına yatacak.