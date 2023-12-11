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11 Aralık 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 10:30:00

Vuslat Doğan Sabancı estetik işlemler için üç operasyon geçirmişti... Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Eşi Ali Sabancı'yla birlikte Yunanistan'da ölümden döndükleri tekne kazasının ardın-dan ABD'de üç estetik operasyon geçiren Vuslat Doğan Sabancı, ilk kez fotoğraf paylaştı.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekne kazası geçirmişti. Yüzü tanınmayacak şekilde olduğu ve aynalara küstüğü söylenen Vuslat Doğan Sabancı, estetik işlemler için ABD'de üç operasyon geçirmişti. Tedavisi devam eden Sabancı, aylar sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Kazadan önce 'Financial Times'a röportaj veren Sabancı, İstanbul'daki evinde bir de fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Sabancı, röportajında stilinden sanatçı kişiliğine, sevdiği mekânlardan hayırseverlik yolculuğuna, günlük rutinlerinden etkilendiği sanatçılara kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Günlük rutinlerine ve alışkanlıklarına ilişkin soruları da yanıtlayan Sabancı, onsuz yapamadığı şeyin sabahları içinde bir yaprak nane bulunan köpüklü Türk kahvesi olduğunu söyledi.

25 Ağustos'ta kaza geçiren Vuslat Sabancı, hastaneden 4 Eylül'de taburcu olmuştu. Eski görünümüne kavuşmak için 3 estetik ameliyat olan Sabancı, yeniden ameliyat masasına yatacak.

Etiketler : vuslat doğan sabancı tekne kazası ali sabancı estetik
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