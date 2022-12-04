Vizyona geri sayım

Başrollerini Selçuk Yöntem, Kubilay Aka ve Selin Şekerci'nin paylaştığı 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin hazırlıkları tamamlandı. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği proje, vizyonda seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Müziklerini Teoman'ın üstlendiği filmde, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra izleyici karşısına çıkacak. 6 Ocak'ta vizyona girecek olan filmde 70'lerden 2000'li yıllara uzanan yol hikayesi anlatılıyor.