Vizyona geri sayım

Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Gerçek hayat hikayesinden yola çıkılan yapım 21 Ekim'de beyazperde de boy gösterecek. Ülkemizde gökyüzüne füze göndermeyi başaran ve kısıtlı imkanlara, engellere rağmen tüm dünyaya bu büyük yarışta 'Biz de varız' diyen Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor.