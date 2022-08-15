Vizyona geri sayım

Başrollerini Ahmet Kural, Ecem Erkek ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Müjdemi İsterim' filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Erol Avcı'nın yapımcılığı üstlendiği yapım 18 Kasım'da beyazperdede seyirci karşısına çıkacak. Filmde, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli hikayesi anlatılıyor.

