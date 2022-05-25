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25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:00:00

Vizyon için geri sayım

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Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun oynadığı 'Şimdi Yandık' filminin çekimleri tamamlandı.

Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun oynadığı 'Şimdi Yandık' filminin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı filmde kapıcı Selo karakterine hayat veren Ersin Korkut, "Kapıcı ama öyle bildiğiniz değil, gözü rezidansta. Ama bilmiyor ki rezidanslar da kapıcı yok" dedi. Yapımda, aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Etiketler : Vizyon için geri sayım Ersin Korkut Tarık Pabuççuoğlu
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