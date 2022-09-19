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19 Eylül 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 12:00:00

Vize şirketinde sunuculuk yaptım

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Oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için yerleştiği İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, yaşadığı zorlukları anlattı.

Oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için yerleştiği İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, yaşadığı zorlukları anlattı. Türkiye'de oyunculuktan kazandığı parayla yurtdışına gittiğini ve İngiltere'de şarkıcılık dışında başka işlerde de çalıştığını söyleyen Yereli, "Kalacak yerimin olmadığı oradan oraya kaldığım günlerim çok oldu. Param bitince belli yerlerde sahne aldım. Para konusunda bir düzen kurmadım. Ek gelir olarak vize şirketinde vize almak isteyenlere sunuculuk yaptım" dedi.

Etiketler : Vize şirketi İngiltere Serel Yereli
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