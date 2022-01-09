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Virüsü yendi dağa çıktı
09 Ocak 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 19:00:00

Virüsü yendi dağa çıktı

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TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, koronavirüsü atlattı.

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, koronavirüsü atlattı. 14 gün evinde karantinada kalan oyuncu, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ve Alara'yla Uludağ'a gitti. Kış sporları tutkunu olan Düzyatan, snowboard ve kayak yaptı. Oyuncu, dağda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Etiketler : Virüsü yendi Barbaroslar: Akdeniz Engin Altan Düzyatan
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