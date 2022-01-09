Virüsü yendi dağa çıktı

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, koronavirüsü atlattı. 14 gün evinde karantinada kalan oyuncu, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ve Alara'yla Uludağ'a gitti. Kış sporları tutkunu olan Düzyatan, snowboard ve kayak yaptı. Oyuncu, dağda arkadaşlarıyla hasret giderdi.