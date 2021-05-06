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06 Mayıs 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 11:00:00

Virüsü atlattılar denize koştular

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Avatar Atakan adıyla bilinen Survivor şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan, ailece geçirdikleri koronavirüs günleri sonrasında Bodrum'da tatile gitti.

Avatar Atakan adıyla bilinen Survivor şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan, ailece geçirdikleri koronavirüs günleri sonrasında Bodrum'da tatile gitti. Eşi Serap ve oğlu Aslan ile güzel havanın keyfini çıkan Arslan ailesi sağlıklarına yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti.

Etiketler : çağan atakan arslan serap arslan aslan arslan koronavirüs tatil
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