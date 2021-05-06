Virüsü atlattılar denize koştular

Avatar Atakan adıyla bilinen Survivor şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan, ailece geçirdikleri koronavirüs günleri sonrasında Bodrum'da tatile gitti. Eşi Serap ve oğlu Aslan ile güzel havanın keyfini çıkan Arslan ailesi sağlıklarına yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti.

