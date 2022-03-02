En son 'Akıncı' dizisinde rol alan oyuncu Müge Boz basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Çift, arkadaşlarıyla buluşarak kahvaltı yaptı. İkilinin kızları Vina, sempatik tavırlarıyla etrafına neşe saçtı. Kızlarının babacı olduğunu söyleyen Boz, "Her kız çocuğu gibi Vina da babacı. Onunla geçen her anımız paha biçilemez" dedi. Caner Erdeniz ise, "İdmanlardan eve koşarak geliyorum resmen. Bambaşka müthiş bir duygu" dedi.