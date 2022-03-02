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02 Mart 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 19:00:00

Vina da babacı

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En son 'Akıncı' dizisinde rol alan oyuncu Müge Boz basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile Bebek'te objektiflere yansıdı.

En son 'Akıncı' dizisinde rol alan oyuncu Müge Boz basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Çift, arkadaşlarıyla buluşarak kahvaltı yaptı. İkilinin kızları Vina, sempatik tavırlarıyla etrafına neşe saçtı. Kızlarının babacı olduğunu söyleyen Boz, "Her kız çocuğu gibi Vina da babacı. Onunla geçen her anımız paha biçilemez" dedi. Caner Erdeniz ise, "İdmanlardan eve koşarak geliyorum resmen. Bambaşka müthiş bir duygu" dedi.

Etiketler : Vina da babacı Akıncı Caner Erdeniz Vina ile Bebek
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