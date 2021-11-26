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26 Kasım 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 17:00:00

Villa davasında mutlu son

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Sanatçı Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay'ın 4 yıldır devam eden hukuk mücadelesinde orta yol bulundu.

Sanatçı Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay'ın 4 yıldır devam eden hukuk mücadelesinde orta yol bulundu. İş adamı Akşit Togay'dan kalan Kemerburgaz'daki villa için davalık olan sanatçı Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay arasında anlaşma sağladı. Öncel ve Togay birbirlerine açtıkları davalardan vazgeçtiler. Amerika'da yaşayan Togay, 4 yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Akşit Togay'ın eşi, üvey annesi sanatçı Öncel'e mirastan düşen payını alabilmek için dava açmıştı. Neslihan KESKIN

Etiketler : Villa davasında mutlu son Berdan Togay Sanatçı Nazan Öncel Akşit Togay Kemerburgaz
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