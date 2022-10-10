Bodrum'daki trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, "Beddua almam. Çok sadaka veririm. Verdiğim sadakalar beni korudu" dedi. Tatlıses kaza anında yaşadıklarını şöyle anlattı: Araba kayıyor, kayalar tutmuş. Melekler kaya oldu kurtardı yoksa tepetaklak gidiyorduk. Kaza olduktan sonra telefonum çalmaya başladı ama elimi uzatıp telefonu alamadım. Sonra araba yanmaya başladı. İdo dışarıda biri aracı durdurmuş. Yangını öyle söndürmüşler."