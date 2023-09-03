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03 Eylül 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 09:30:00

Venedik'te uluslararası başarı

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Oyuncu Demet Özdemir, Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Demet Özdemir, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Özdemir, ödülünü almak üzere İtalya'ya gitti. Oyuncu basın toplantısı için tercih ettiği kombinle de çok konuşuldu. Özdemir toplantıda "Burada olmak benim için guruR verici. İlk defa Venedik'e geliyorum ve böyle bir ödülle burada olmak hayallerimin de ötesinde. Kariyerim son 5 yılında kadın hikayelerinin peşinde koşmaya gayret ettim. Burada olduğum, bu kadar başarılı kadınla birlikte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : demet özdemir oyuncu ödül
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