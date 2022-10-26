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26 Ekim 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 13:00:00

Venedik romantizmi

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Miray Daner'le tatile çıktı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Miray Daner'le tatile çıktı. Çift, soluğu aşıklar şehri Venedik'te aldı. Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, gondol gezintisine çıktı. Daner ve Engin romantik tatillerinden çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin, hayranlarını gönderilerine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : oğulcan engin venedik miray daner
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