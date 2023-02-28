Vefatının 10. yılında anılacak

Müslüm Gürses vefatının 10. yılında da unutulmadı. Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan, 3 Mart'ta sanatçının mezarı başında anma töreni yapacaklarını açıkladı. Candan yaptığı açıklamada ''Deprem acısını derinden hissettiğimiz bugünlerde, acılarımızın sesi olan Gürses'i ölümünün 10. yılında, tüm ülkece özlem ve rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle Gürses dostları, sevenleri ve hayranlarını Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılacak törende aramızda görmeyi umuyoruz'' dedi.