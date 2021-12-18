Vefalı evlat

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Özel hayatında aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen Hadise'nin yazın nikâh masasına oturacağı konuşuluyor. Yeni yılı sahnede karşılayacak olan popçu, annesine yılbaşı hediyesi için de kesenin ağzını açtı. Sık sık Belçika'da yaşayan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanında soluğu alan Hadise, 3 milyon liraya iki katlı bahçeli villa aldı. Popçu evin dekorasyonunu annesinin zevkine göre döşedi.

