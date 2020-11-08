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08 Kasım 2020 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 16:04:00

Vefa kavramı yok olmuş

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‘Sihirli Annem'in oyuncuları, dijital platformda yeniden çekilecek dizinin oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etti.

İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, ortak bir açıklama yayımladı. Bu durum karşısında kendilerine teklif gelmediğini belirten oyuncular, ‘’Dizimizin farklı bir kadroyla yayına gireceğini biz de sosyal medyadan duyduk. Anladık ki vefa ve etik kavramları yok olmuş’’ dedi.

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