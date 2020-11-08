Vefa kavramı yok olmuş

İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, ortak bir açıklama yayımladı. Bu durum karşısında kendilerine teklif gelmediğini belirten oyuncular, ‘’Dizimizin farklı bir kadroyla yayına gireceğini biz de sosyal medyadan duyduk. Anladık ki vefa ve etik kavramları yok olmuş’’ dedi.