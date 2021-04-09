Varlık içinde yokluk çektim

Yasak Elma'da oynayan Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programında hakkındaki bilinmeyenleri anlattı. Bursa'da varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi. Ağabeyinin çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin, ailesinde travmaya yol açtığını belirten Özyağcılar, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum 13 yaşına kadar devam etti" dedi.

