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15 Eylül 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 12:00:00

Vapurda düğün

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TRT'nin sevilen programı 'Vapurda Çay Simit Sohbet'in yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu üstlenen Ömer Öztürk, Melis Tekin ile evlendi.

TRT'nin sevilen programı 'Vapurda Çay Simit Sohbet'in yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu üstlenen Ömer Öztürk, Melis Tekin ile evlendi. Le Vapure Magic isimli vapurda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren çifti bu mutlu günlerinde aileleri yalnız bırakmadı. Sunucu ''Bugüne kadar yaşadıklarım okyanusu geçmek gibiydi, lakin şimdi limandayız' dedi.

Etiketler : Vapurda düğün Vapurda Çay Simit Sohbet Ömer Öztürk Melis Tekin
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