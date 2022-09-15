Vapurda düğün

TRT'nin sevilen programı 'Vapurda Çay Simit Sohbet'in yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu üstlenen Ömer Öztürk, Melis Tekin ile evlendi. Le Vapure Magic isimli vapurda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren çifti bu mutlu günlerinde aileleri yalnız bırakmadı. Sunucu ''Bugüne kadar yaşadıklarım okyanusu geçmek gibiydi, lakin şimdi limandayız' dedi.