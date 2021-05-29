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29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:50:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:11:00

VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu

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Bugüne kadar pek çok başarılı dizi ve film projesinde önemli roller üstlenen genç oyuncu Tolga Sarıtaş, marka yüzü olarak VakıfBank ile anlaştı.

VakıfBank yeni marka yüzünü belirledi. Sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş, önümüzdeki dönemde VakıfBank'ın reklam kampanyalarında, sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında yer alacak.

VakıfBank ile Tolga Sarıtaş iş birliği imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak sadece yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle geniş kitlelere ulaşmıyoruz. Spor kulübümüzle, kültür yayıncılığımızla, BİLSEM'lerdeki eğitim yatırımlarımızla topluma değer katıyor; geniş kesimlere temas ediyoruz. Sayın Sarıtaş da her kesim tarafından sevilen; toplumsal değerleri önemseyen, insan sevgisi güçlü, genç ve başarılı bir oyuncu. Kendisinin bankamızın değerlerini en kısa sürede bizler kadar benimseyerek bu değerleri tüm topluma aktarmada büyük katkıları olacağına eminim" dedi.

Tolga Sarıtaş ise yapılan iş birliğinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Sarıtaş, "VakıfBank güven veren köklü bir kurum. Bu iş birliği ile VakıfBank dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldum. Bu güçlü yapının aynı zamanda ne kadar öncü işlere imza attığını gördükçe iş birliğimizden duyduğum heyecan daha da arttı. Burada hayata geçirilen değerli işleri daha geniş kesimlere duyurmak konusunda birlikte çok başarılı işler yapacağımıza eminim" sözlerini kaydetti.

Etiketler : vakıfbank anlaşma tolga sarıtaş
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