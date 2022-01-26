Üzüntüsünü paylaştı

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Ayberk Pekcan dün Mersin'de toprağa verildi. 'Dilber Ay' filminde Pekcan'la birlikte rol alan Büşra Pekin, ölüm haberiyle yıkıldı. Pekin, oyuncuyla bir fotoğrafını paylaşarak gözyaşlarını tutamadığını belirtti. Oyuncu gönderisinin altına, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu düştü.





