VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Yeşildağ ailesinin acı günü
Sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Türkiye'de 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
Tokat'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi
Putin: Kripto paralar konusunda çeşitli tehlikeler var
Rusya'dan Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat
ABD Büyükelçisi Flake'ten Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Dünya otomobil devleri Türkiye'de
Çelik'ten İmamoğlu'na sert tepki: Büyük bir yönetim zaafiyeti.
3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?
İmamoğlu'ndan isyan ettiren savunma
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürücülere 'acil' çağrı
AKINCI'nın yeni rotası belli oldu!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik imza
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazla ilgili mahkeme kararını verdi
Aynı dizide buluşurlar mı?
Üzüntüsünü paylaştı
Apartman'a Şükrü sürprizi
Dizi seti değil bir masal
Twitter'a yakın arkadaşlar geliyor
Geri dönüşümle kütüphaneler yapıldı
30 kediye sobalı bakım
26 Ocak 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 19:30:00

Üzüntüsünü paylaştı

ABONE OL

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Ayberk Pekcan dün Mersin'de toprağa verildi.

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Ayberk Pekcan dün Mersin'de toprağa verildi. 'Dilber Ay' filminde Pekcan'la birlikte rol alan Büşra Pekin, ölüm haberiyle yıkıldı. Pekin, oyuncuyla bir fotoğrafını paylaşarak gözyaşlarını tutamadığını belirtti. Oyuncu gönderisinin altına, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu düştü.


Etiketler : Üzüntüsünü paylaştı Akciğer kanseri Ayberk Pekcan Mersin
Annemizi saklarken reyting kurbanı oldu

Annemizi saklarken reyting kurbanı oldu
Sahne şov dünyasıdır

Sahne şov dünyasıdır
Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı

Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Kendi defilesinde modellik yaptı

Kendi defilesinde modellik yaptı
‘Şahmeran' heyecanı

‘Şahmeran' heyecanı
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
Karne hediyesi

Karne hediyesi
‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme

‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme

EN ÇOK OKUNAN HABERLER