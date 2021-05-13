Uzun süredir birlikteyiz

'Sen Çal Kapımı' dizisindeki arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Kerem Bürsin ile Hande Erçel ikilisi, Maldivler tatili sonrası İstanbul'da görüntülendi. Birlikte oldukları iddia edilen ikiliden Hande Erçel'in, 'Her şey güzel gidiyor' diyerek onayladığı birlikteliğinin ardından Kerem Bürsin de mutlu olduklarını söyledi. Rol aldıkları dizinin setinde görüntülenen ikiliden Kerem Bürsin, ''Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. 'Zamanı gelince açıklarız' dedik. Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Arkadaş olduk. Sonra bir takım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı'' açıklamasını yaptı.

Recep ASLAN

