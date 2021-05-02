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02 Mayıs 2021 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 21:00:00

Uzun süre dinlenecek

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Geçen hafta TV programı çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, 3 gün önce taburcu olmuştu.

Geçen hafta TV programı çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, 3 gün önce taburcu olmuştu. Evinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan 48 yaşındaki sanatçı, "Beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hakan Altun Beyin damarları sağlık durumu
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