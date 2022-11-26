"Üzülerek oynuyoruz"

İrem Helvacıoğlu'yla birlikte TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alp Navruz, rol arkadaşıyla ilgili konuştu. Oyuncu, önceki akşam L'Officiel Türkiye dergisinin 10'uncu yılını kutladığı gecede boy gösterdi. Habercilerle sohbet eden Navruz, partneri İrem Helvacıoğlu hakkında, "İrem çok çalışkan bir partner. Fikir alışverişi yapabildiğim, oynarken hiç zorlanmadığım bir oyuncu" dedi. 'Yürek Çıkmazı' dizisinin başarısıyla ilgili oyuncu, "Büyük bir reyting var, dizi çok güzel başladı. İyi gidiyor. Hikayemiz güzel, her drama bölümünde biz de üzülüyoruz" dedi.