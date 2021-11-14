VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bağcılar'da patlama! Binanın ön cephesi yola açıldı
Topraktan altın fışkırdı! Çok büyük hazine bulundu!
Komşuda tarihi seçim!
MEB'den uzaktan eğitim kararı... Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor!
Yine başa dönmeyelim!
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
ABD İHA'ları 70 sivili vurmuş
Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'
Kapalı mekanlarda maskesiz temas gribi artırdı
Kekik çayı mutluluk hormonu salgılatıyor
Kabak çekirdeğini fazla kavurmayın
Çocukları kış hastalığından koruyan 10 öneri
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Kasım
112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı
Bakan Gül'den Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi için ortak bildiri
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Selçuk Bayraktar, M60 Tank simülatörünü denedi!
İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya İyilik Günü' paylaşımı
'F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz'
Şentop'tan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Türkiye'de 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi!
Merkel açık açık uyardı: Önümüzde çok zor haftalar var
MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik
14 Kasım 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 07:30:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Kasım

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 14 Kasım Pazar günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Eşinize yapacağınız ufak sürprizler her ikinizi de mutlu edebilir. Bilinçdışınızın yaralı olduğunu biliyorum belki bazı şeyleri zamana yaymak her ikinize de iyi gelecektir. Kendi ile temas etmekte zorlanan Koç burçları mutlaka uzman bir hekimden yardım almalı. İçinize atmadan yola devam etmek ve kendiniz ile temas edecek yollar bulmanız Aralık sonuna kadar olan döngüde size rahatlatacaktır.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün sevginizi çok değişik yollarla ifade ederken sevgilinizi şaşırtacaksınız. Yeni tanıştığınız iş arkadaşları ve ses getirecek projelerle ilgili gelişmeler yüzünüzü güldürecek cinsten. Kalbi boş olan Boğa burçları aşk ve sevgi için kalplerini açmaya hazırlanmalılar. Yara aldığınız yerler sarılacak.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sürpriz bir aşka yelken açmak üzeresiniz ama bu aşkı bir müddet gizli tutmayı tercih edeceksiniz. Dostlarınızdan yana şanslısınız. Ortaklıklar ve size sunulan projeler karşısında gelir artışı yaşayacağınız projeler bulunmakta. Elinize aniden geçen büyük paraları tutmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Uzunca süredir küs kaldığınız dostlarınızdan gelen ani haberlerle birlikte mutlu olacaksınız. Eski günlerin hatrına arkadaşlığınıza bir kez daha şans verebilirsiniz kim bilir. Uzunca süredir bebek planlayan ama sonuç alamayan Yengeç burçları sürpiz gebelik haberleri ile evlerinde sevinç yaşayabilir. Aile büyüklerinizin maddi manevi desteği sizi pek çok konuda mutlu edecek.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda umulmadık terfiler ve mali anlamda gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Dış görünüşünüzle ilgili uzunca zamandır düşündüğünüz ama cesaret edemediğiniz estetik operasyonlarla ilgili kararlar almak üzeresiniz. Kasım ayının ikinci haftası bu işlemler için daha verimli olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Geçtiğimiz aylarda beğendiğiniz ve görüştüğünüz kişiyle alakalı ilişkinizde yol katedememiş olabilirsiniz. Beni seviyor mu acaba soruları kalbinizden geçerken içten içe üzülmüş olabilirsiniz. Böyle bir ilişkiniz var ise bugün o kişiden gelen haberlere ve hediyelere hazırlıklı olmalısınız. Sürprizlere açık bir gün.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün çok uzunca süredir görmediğiniz dostlarınızdan aniden haberler alarak güne başlayacaksınız. Eski yaşadığınız şehirler, eski hatıralar gözünüzde canlanabilir. Sevgilinizden alacağınız destekler ve sürpiz hediyeler size çok mutlu edecek.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Hayatınızda sizi kıran ve yoran ne varsa bırakacak ve arınacaksınız. İş ve aşk konularında mutluluğu yakalayacağınız günler çok yakında. Aniden biten giden herşeyi olduğu gibi kabul edip bazen yola devam etmek gerekir. Günün negative yönlerini bir kenara bırakırsak iş hayatınızda gelişecek sürpiz projelere kendinizi hazırlamalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk ve ilişkilerde uzunca süredir şans vermem dediğiniz birini bugün itibariyle hayatınıza dahil edebilirsiniz. Aranızın açık olduğu çocuklarınız var ise onlardan alacağınız haberler ile mutlu olacaksınız. Eski aşklarla alakalı içinizde yarım kalan bir özlem var ise bugün sürpiz gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Sonra iki kişi arasında kalmayın aman dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Şimdi kırgınlıkları bir kenara bırakma zamanı. Siz hayatta neler yaşamadınız ki ? Vefasızlık yapanlar kıymet bilmeyenler önümüzdeki günlerde çok pişman olacak. Yeni iş projeleri hazırlayacağınız sürpiz ortaklıklar gündeminizde olacak. Karar vermeden önce biraz daha düşünerek adımlar atmanız Aralık sonrasında rahat etmenizi sağlayacaktır.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yolculuk yaparak size gelen yakın akrabalarınızla eviniz şenlenecek. İçinizde saklı kalan duyguları daha rahat ifade ederken, yanlış anlaşılmaların önüne geçebileceksiniz. Hayatınızdaki uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıları şimdi kenara atma zamanı. Eşiniz ve aileniz ile kenetlenerek huzuru deneyimleyebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Parasal kaynaklarınızda ani gelişen sürprizlere açık bir gündesiniz. Gelen paranın bir kısmı borçlarınıza gitse de kendinizi döndürebilmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Eşiniz ve ailesinden gelen destekler size çok mutlu ediyor. Kalbi boş olan Balıklar karşılarına yeni eş adayları çıkabilir.


Etiketler : burçlar burç yorumları günlük burçlar
Afişi seyirci seçti

Afişi seyirci seçti
Akkız için 6 saat eğitim aldım

Akkız için 6 saat eğitim aldım
Tam kadro turnede

Tam kadro turnede
1,5 milyonluk reklam

1,5 milyonluk reklam
Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

Hakkımda çok dedikodu çıkıyor
Megan Fox İstanbul'da

Megan Fox İstanbul'da
Nakille gelen ikinci hayat

Nakille gelen ikinci hayat
Yalnız Kurtlar sette

Yalnız Kurtlar sette
uçakta milyonluk pişti

uçakta milyonluk pişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER