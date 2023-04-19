VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa basını bile anladı: PKK, Kılıçdaroğlu için kampanya yürütüyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'ye kitlerin satışı önemli
Portekiz'de ötenazinin yasallaşması 4.kez veto edildi
Ümraniye'de hastanede patlama
Lokal Enerji büyümeye devam ediyor... Orinda LPG gemisi Lokal Enerji filosunda
19 Nisan 2023 Çarşamba 15:46:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 15:46:00

Uzaylılar beni kaçırdı

ABONE OL

Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla iletişime geçtiğini söyledi. Açar, "12-13 yaşlarımda uzay aracının içine girdim, diyalog frekans ve titreşim yoluyla kuruluyor" dedi.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar uzaylılarla tanıştığını söyledi. Daha önce uzaylılarla iletişime geçtiğini ileri süren Açar, 2. Sayfa programında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını iddia etti. Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü belirten Açar, "Ben 12-13 yaşlarımda odamda uyurken panjurumdan dışarıya doğru bir ışık görüp o yöne doğru gittim. Uzay aracının içine girdim, orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı. Sonra tekrar araçtan çıktım eve gittim. Çok küçüktüm anlamlandıramamıştım. Sonra birkaç kez daha böyle hikayeler oldu. Bu yaşadıklarımı babama da söyledim. Uzaylılarla diyalog, frekans ve titreşim yoluyla kuruluyor. O varlıkları gördüm. Benim temasta bulunduklarım tamamen katkıda bulunmak isteyenlerdi. Ben katıldığım eğitimlerde destek aldım" dedi.

BABAMLA İLETİŞİME GEÇTİM

Açar, 2015 yılında vefat eden babası Kayahan'la iletişime geçtiğini söyledi. Açar, "Babamla frekans yoluyla iletişime geçtim. Konuştuk, söylemek istediklerimi söyledim. Sonra mezarına ziyarete gittim babam da yanıma geldi" dedi. Enerjiyle insanın her şeyi yapabileceğini dile getiren Açar, "İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, gözaltı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün" diye konuştu.

Etiketler : kayahan beste açar uzaylı
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Baba olmak tarifsiz bir duygu

Baba olmak tarifsiz bir duygu
Bir garip aşk savaşı

Bir garip aşk savaşı
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX