Uzaylılar beni kaçırdı

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar uzaylılarla tanıştığını söyledi. Daha önce uzaylılarla iletişime geçtiğini ileri süren Açar, 2. Sayfa programında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını iddia etti. Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü belirten Açar, "Ben 12-13 yaşlarımda odamda uyurken panjurumdan dışarıya doğru bir ışık görüp o yöne doğru gittim. Uzay aracının içine girdim, orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı. Sonra tekrar araçtan çıktım eve gittim. Çok küçüktüm anlamlandıramamıştım. Sonra birkaç kez daha böyle hikayeler oldu. Bu yaşadıklarımı babama da söyledim. Uzaylılarla diyalog, frekans ve titreşim yoluyla kuruluyor. O varlıkları gördüm. Benim temasta bulunduklarım tamamen katkıda bulunmak isteyenlerdi. Ben katıldığım eğitimlerde destek aldım" dedi.



BABAMLA İLETİŞİME GEÇTİM

Açar, 2015 yılında vefat eden babası Kayahan'la iletişime geçtiğini söyledi. Açar, "Babamla frekans yoluyla iletişime geçtim. Konuştuk, söylemek istediklerimi söyledim. Sonra mezarına ziyarete gittim babam da yanıma geldi" dedi. Enerjiyle insanın her şeyi yapabileceğini dile getiren Açar, "İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, gözaltı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün" diye konuştu.