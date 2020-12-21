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21 Aralık 2020 Pazartesi 05:09:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:33:00

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu

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'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Buğra Gülsoy, şimdiye kadar oynadığı partnerlerde en çok Özge Özpirinçci ile anlaştığını söyledi.

Tüm rol arkadaşlarıyla çalışmaktan keyif aldığını ancak Özge’nin yerinin ayrı olduğunun altını çizen Buğra Gülsoy, ‘’Hepsi çok kıymetli ama Özge benim sahnedeki ruh eşim. Sahne üzerinde Özge ile oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Aşırı yükseliyorum. Çok keyif alıyoruz’’ dedi. Oyuncu, 'Kızım' dizisinde çocuğunu oynayan Beren Gökyıldız için de ‘’Benim için çocuk oyuncu değil, bir star’’ ifadelerini kullandı.  

Etiketler : Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah Buğra Gülsoy Özge Özpirinçci
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