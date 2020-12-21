Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu

Tüm rol arkadaşlarıyla çalışmaktan keyif aldığını ancak Özge’nin yerinin ayrı olduğunun altını çizen Buğra Gülsoy, ‘’Hepsi çok kıymetli ama Özge benim sahnedeki ruh eşim. Sahne üzerinde Özge ile oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Aşırı yükseliyorum. Çok keyif alıyoruz’’ dedi. Oyuncu, 'Kızım' dizisinde çocuğunu oynayan Beren Gökyıldız için de ‘’Benim için çocuk oyuncu değil, bir star’’ ifadelerini kullandı.