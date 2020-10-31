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31 Ekim 2020 Cumartesi 16:50:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 08:11:00

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu'dan doğum günü paylaşımı: Hoş geldin yeni yaş

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterini canlandıran güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 31 yaşına bastı.

'Uyanış Büyük Selçuklu’da oynayan Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gönderisine "Hoş geldin yeni yaş" notunu düştü. Oyuncunun sevenleri de Tuğutlu adına birçok derneğe bağışta bulunarak sevgisini gösterdi.


Etiketler : Leyla Lydia Tuğutlu Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun Leyla Lydia Tuğutlu yaşı doğum günü
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