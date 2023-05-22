Üvey annenin izni olmadan söyleyemem

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu '360 Derece' programına katıldı. Babasının bugüne dek hiç duyulmamış bir parçasını seslendireceğini söyleyen Açar, bunun için üvey annesi İpek Açar'ın iznine başvurduğunu belirtti. Parçaların tüm telif haklarının İpek Açar da olduğunu söyleyen Açar, ''2012 yılında bir protokol imzaladık. Babam hep derdi "Bir şey imzalamadan önce bir bak." Ama işin içinde aile olunca imza attım. Şu anda babamın herhangi bir eserini sahne dışında ya da albümde icra etmek istersem İpek'ten buna dair bir muvafakatname almam gereklyor'' dedi.