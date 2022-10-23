Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan oyuncu Devrim Yakut, çocukluğuyla ilgili itirafta bulundu. Yakut, 'Bire Bir' programında oyunculukla tanışmasını, "Ben çok utangaç bir çocuktum. Babam belki biraz açılırım diye belediyenin kursuna yazdırdı beni. Başlar başlamaz tiyatrocu olmak istediğimi anladım" diye konuştu.