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07 Kasım 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 12:30:00

Ustaya saygı

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Yapımcı Zeki Sincar hikayesi kendisine ait olan yeni filmi 'İntikam Oyunları'nı kitap haline getirerek Akis Yayınları'ndan piyasaya çıkardı.

Yapımcı Zeki Sincar hikayesi kendisine ait olan yeni filmi 'İntikam Oyunları'nı kitap haline getirerek Akis Yayınları'ndan piyasaya çıkardı. Bir hackerin Almanya'dan başlayarak Türkiye'de devam eden çok konuşulacak intikam planının anlatıldığı filmin kitabında oyuncuların mesajlarına yer verildi. Sincar, kitabın ilk baskını filmin başrol oyuncusu Turgay Tanülkü'ye hediye etti. Başrollerinde Turgay Tanülkü, Wilma Elles ve İpek Tenolcay'ın yer aldığı film 2023 Ocak'ta vizyona girecek.

Etiketler : Ustaya saygı Yapımcı Zeki Sincar İntikam Oyunları
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