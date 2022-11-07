Ustaya saygı

Yapımcı Zeki Sincar hikayesi kendisine ait olan yeni filmi 'İntikam Oyunları'nı kitap haline getirerek Akis Yayınları'ndan piyasaya çıkardı. Bir hackerin Almanya'dan başlayarak Türkiye'de devam eden çok konuşulacak intikam planının anlatıldığı filmin kitabında oyuncuların mesajlarına yer verildi. Sincar, kitabın ilk baskını filmin başrol oyuncusu Turgay Tanülkü'ye hediye etti. Başrollerinde Turgay Tanülkü, Wilma Elles ve İpek Tenolcay'ın yer aldığı film 2023 Ocak'ta vizyona girecek.