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22 Mart 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 18:00:00

Ustalardan kara komedi

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Başrolünde Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer ve Uğur Yücel'in yer aldığı 'Uysallar' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrolünde Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer ve Uğur Yücel'in yer aldığı 'Uysallar' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım imzalı sekiz bölümden oluşan aile kara komedisi projenin yönetmen koltuğunda Onur Saylak oturdu. Dizide, Üst orta sınıf mimar Oktay Uysal'ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : Ustalardan kara komedi Öner Erkan Songül Öden Haluk Bilginer
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