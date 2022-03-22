Ustalardan kara komedi

Başrolünde Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer ve Uğur Yücel'in yer aldığı 'Uysallar' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım imzalı sekiz bölümden oluşan aile kara komedisi projenin yönetmen koltuğunda Onur Saylak oturdu. Dizide, Üst orta sınıf mimar Oktay Uysal'ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesi anlatılıyor.